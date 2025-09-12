Vía Evitamiento: denuncian que empresa no asume responsabilidad tras fatal accidente

La familia de una de las víctimas mortales denunció que la empresa no asumió responsabilidad y que los gastos de velorio y sepelio se cubren con colectas familiares.

La tragedia golpea nuevamente a las familias peruanas. Javier Valderrama, maestro de obra de 65 años, perdió la vida en el accidente protagonizado por un bus de la empresa de transporte Real Star. Su rutina diaria se interrumpió de manera fatal cuando estaba a punto de bajar en su paradero; hoy, su familia lo llora entre la indignación y la impotencia.

“El único culpable es la empresa que contrató a un conductor sin licencia. Ya no voy a recuperar a mi sobrino”, declaró Víctor Bonifacio Bartolo, tío de la víctima, visiblemente afectado.

EMPRESA NO ASUME RESPONSABILIDAD

La familia denuncia que la compañía no se ha acercado a asumir ninguna responsabilidad y que, hasta ahora, todos los gastos de velorio y sepelio están siendo cubiertos con colectas familiares.

El abogado de los deudos, Moisés Zanabria, señaló que el caso se investiga como homicidio culposo y que se solicitará prisión preventiva para el conductor implicado. “Mañana vencen las 48 horas de detención y no tenemos ninguna respuesta. Ni siquiera el resultado del dosaje etílico ha sido entregado”, advirtió.