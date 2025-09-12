Extorsionadores roban celular a chofer de Sol de Oro para infiltrarse en grupo de WhatsApp

Una nueva modalidad de extorsión golpea a la empresa de transporte Sol de Oro, que cubre la ruta Ate – Los Olivos. La madrugada del lunes 8 de septiembre, delincuentes atacaron a uno de los choferes de la línea 47, despojándolo de su teléfono celular. El objetivo no era el robo en sí, sino acceder al grupo de WhatsApp de los trabajadores para intimidarlos directamente.

Con el control de ese canal de comunicación, los extorsionadores comenzaron a enviar audios y mensajes amenazantes: “Carro que vea en ruta, carro que incomodamos hasta llegar a un diálogo con nosotros. No los dejaremos trabajar”, advirtieron.

Los transportistas denunciaron que la situación los ha dejado expuestos, ya que la empresa cuenta con 100 unidades que circulan a diario. Sin embargo, tras las amenazas, la mayoría de choferes decidió paralizar sus labores desde el martes 9, y apenas unas pocas unidades se atrevieron a salir, bajo su propio riesgo.

DENUNCIAN AUSENCIA POLICIAL

Lo más grave, aseguran, es la ausencia policial en las zonas críticas, pese a los atentados y amenazas. Según algunos trabajadores, la empresa ya venía pagando un “cupo” a otra organización criminal, por lo que no descartan que se trate de una segunda banda que busca sembrar terror y tomar control del negocio extorsivo.