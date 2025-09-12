Abogado de Real Star sobre chófer que causó accidente en Vía Evitamiento: “Cogió el bus sin consulta”

El último jueves 11 de setiembre las vías de Lima se tiñeron de sangre, después de que un bus de la empresa Real Star ocasionara un accidente de tránsito en la Vía Evitamiento, dejando como saldo dos personas muertes y una decena de heridos.

Ante esta situación, el abogado de la compañía, David Mujica, comentó en 24 Horas, que el chofer de la unidad tomó el vehículo sin ningún tipo de autorización. Agregó que no tenía el permiso para estar al volante del coche.

“El bus estaba en mantenimiento, porque los buses pasan mantenimiento periódicamente. Al parecer, el señor (conductor) estaba habilitado como cobrador, quien sin autorización cogió el bus para iniciar el recorrido”, manifestó la defensa legal.

MANTENIMIENTO EN LAS VALLAS DE SEGURIDAD

David Mujica también decidió pronunciarse sobre el estado de las vallas de seguridad que se han desplegado en diversos puntos de la Vía Evitamiento. “Los guardavías tienen que tener un mantenimiento (…) La primera valla se desprendió como papel, por lo que debería investigarse porque tienen como objetivo detener el impacto”.