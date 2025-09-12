Mundial de desayunos: Pan con chicharrón y arepas se disputan la final en el penal de Chorrillos

En el penal de mujeres de Chorrillos, la panificadora San Miguelito se ha convertido en escenario de creatividad y sabor. Un grupo de internas participa en el Mundial de Desayunos, concurso que ha generado expectativa y entusiasmo entre las trabajadoras del taller de panadería. Dos preparaciones lograron llegar a la final: el clásico pan con chicharrón y la arepa, ambas elaboradas con dedicación y en condiciones que resaltan la disciplina del oficio.

El sabor como oportunidad

Durante la preparación, Patricia, una de las participantes, explicó con orgullo la receta del pan con chicharrón, donde el secreto está en el aderezo hecho con hierbabuena, ají panca, ajo, comino y sal, ingredientes que luego se integran a la carne de cerdo antes de freírla. El resultado se complementa con camote frito y zarza criolla, todo servido en pan y acompañado de un café, en un combo que se ofrece a 10 soles.

Por su parte, otra de las internas detalló cómo se elabora la arepa, a partir de una masa que se cocina a la sartén con apenas unas gotas de aceite. Aunque el relleno puede variar entre jamón, queso, carne o chicharrón, en la competencia el plato se presenta con Reina Pepiada, una receta tradicional venezolana. La rivalidad entre ambas propuestas se mantiene pareja, aunque las participantes expresaron confianza en su desempeño.

El taller de panadería cuenta con 16 mujeres privadas de libertad, quienes han encontrado en este espacio una manera de aprendizaje y superación. Con su arenga final, “Consume productos San Miguelito”, las internas buscan transmitir el valor de lo que producen y demostrar que la gastronomía también puede abrir caminos de esperanza y reinserción.