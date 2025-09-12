Accidente en Vía Evitamiento: Denuncian que empresa Real Star no cubre gastos médicos de víctimas

Los familiares de las víctimas y heridos del accidente de un bus de la empresa Real Star, que se estrelló contra una valla metálica en la Vía Evitamiento, exigen justicia y denuncian que la compañía no se ha hecho cargo de los gastos médicos.

Uno de los familiares, Javier Valderrama, perdió la vida cuando se dirigía a su centro de labores. Sus parientes aseguran que, hasta el momento, ningún representante de la empresa se ha comunicado para brindar apoyo.

El abogado de la familia, Moisés Sanabria, señaló que todos los gastos médicos y funerarios están siendo asumidos por los deudos. Asimismo, adelantó que interpondrán acciones legales contra la empresa por las irregularidades detectadas.

“Estamos hablando de varios delitos, entre ellos que el chofer conducía sin brevete. Estamos tomando todas las medidas correspondientes conforme a la ley”, precisó el letrado.

CHOFER DETENIDO POR 48 HORAS

Actualmente, el conductor permanece detenido en la comisaría de Salamanca, a la espera de que se cumpla el plazo de 48 horas de detención. La defensa también cuestionó que, hasta el momento, no existan resultados del dosaje etílico aplicado al chofer.