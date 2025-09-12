Línea ‘Sol de Oro’ paraliza actividades: extorsionadores roban celular a chófer para enviar amenazas

Los casos de extorsión en agravio de los transportistas continúan incrementándose todos los días. Esta vez, delincuentes le robaron el celular a un chófer de línea ‘Sol de Oro’ para enviar mensajes amenazantes a los encargados de la empresa.

En la comunicación que hicieron llegar los criminales que serían de nacionalidad venezolana, eran imágenes de armas de fuego y granadas, esto lo hicieron con el propósito de que puedan cooperar con la banda para dejarlos operar con tranquilidad.

PARALIZARON SUS ACTIVIDADES

Producto a los mensajes intimidantes, la empresa decidió paralizar sus actividades en más del 90%, ya que, los choferes tienen miedo de que puedan ser abordados durante su recorrido por las calles de Lima y ser víctimas de los extorsionadores.

Finalmente, un equipo de 24 Horas pudo conocer que se ha desplegado un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del paradero de las unidades, sin embargo, no se han desplegado agentes de la PNP para brindarle protección a los conductores.