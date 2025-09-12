VMT: joven en UCI tras ser atropellado por camión de la municipalidad

El último martes en horas de la madrugada, dos jóvenes que se transportaban a bordo de una motocicleta, fueron embestidos por un camión de la Municipalidad de Villa María del Triunfo (VMT), dejando como saldo un fallecido y una persona herida, quien actualmente se encuentra en UCI.

La madre de la víctima que lucha por su vida en una clínica local, reveló que su hijo necesita una serie de intervenciones quirúrgicas. Además, precisó que desde la comuna edil no se han hecho presente para poder brindarle algún tipo de ayuda.

“La única ayuda que nos han brindado ha sido por parte de la familia del fallecido, abriéndonos el SOAT para mi hijo, quien necesita dos operaciones (…) Necesitamos que habiliten el SOAT del camión para que se pueda costear los gastos (…) Pido el apoyo de la Municipalidad”, comentó.

PADRES DESMIENTEN AL MUNICIPIO

Un equipo de 24 Horas se comunicó con el municipio de VMT, quienes afirmaron que vienen apoyando al joven identificado como Jefferson, sin embargo, la versión de las autoridades fue desmentidas por la familia de la víctima.