Delincuente finge gripe para evitar captura: “Yo sí robaba antes, pero ahora voy a la iglesia”

El detenido admitió haber cometido robos en el pasado, aunque aseguró que actualmente trabajaba en San Jacinto y que “había cambiado de vida”.

Entre lágrimas, tos y supuestas dolencias, un sujeto investigado por robo agravado intentó evadir a la Policía al momento de su captura. Sin embargo, la orden de detención preliminar de siete días ya había sido dictada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, por lo que sus intentos fueron en vano.

El detenido fue identificado como Rolando Fabián Infante Torres, quien según la División de Investigación de Robos de la PNP operaba bajo la modalidad de asalto a mano armada en el Cercado de Lima.

Una cámara de seguridad registró los momentos previos al robo agravado ocurrido el pasado 29 de marzo contra un estudiante, caso por el cual se le investiga. En el asalto habría participado junto a un cómplice, identificado como su primo, quien abandonó Lima antes de que se hiciera pública la medida judicial.

Durante su confesión, Infante admitió haber cometido robos en el pasado, aunque aseguró que actualmente trabajaba en San Jacinto y que “había cambiado de vida”. También afirmó que el arma usada era una réplica. “Yo sí robaba antes, pero ahora estoy yendo a la iglesia”, señaló.

HISTORIAL DELICTIVO

No obstante, la Policía confirmó que el detenido cuenta con un amplio prontuario criminal por robo de accesorios, hurto agravado y delitos contra el patrimonio. Además, se conoció que en el asalto al estudiante no solo lo despojaron de sus pertenencias, sino que lo obligaron a entregar la clave de su celular para vaciar sus cuentas.