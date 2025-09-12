24 Horas Edición Central

Peruanos priorizan la compra de departamentos frente al alquiler

Cada vez más personas prefieren invertir en la compra de un departamento y cumplir el sueño de tener vivienda propia.



El alquiler de inmuebles ha dejado de ser la primera opción para un sector importante de la población peruana. Cada vez más personas prefieren invertir en la compra de un departamento y cumplir el sueño de tener vivienda propia.

De acuerdo con los últimos reportes, mientras hace cuatro años la tendencia se inclinaba hacia el alquiler, hoy el 51% de quienes buscan una propiedad lo hacen con la intención de adquirirla.

CIFRAS

Luciano Barrero, gerente de marketing de Urbania, explicó que los jóvenes entre 18 y 24 años están ganando protagonismo en este mercado, aunque el mayor dinamismo proviene del grupo de 25 a 40 años.

El Índice de Demanda de Venta de Urbania revela que, en los últimos cinco años, la compra de departamentos pasó de 55% a 66%. En contraste, la adquisición de casas se redujo de 24% a 21%, y la de terrenos cayó de 20% a 11%.


