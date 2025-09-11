Gobierno dispone cierre de excavaciones en Centro Histórico por "seguridad" de Dina Boluarte

La reciente disposición del Ministerio de Cultura que ordena el cierre de excavaciones en la Alameda Chabuca Granda, donde se hallaron vestigios del Arco de Lima, ha generado polémica entre especialistas y funcionarios municipales.
Los restos arqueológicos, descubiertos por Prolima hace más de dos años, corresponden a una estructura de unos 25 metros de largo que en el siglo XVI funcionó como un portal de ingreso a la Ciudad de los Reyes. Sin embargo, mediante la Resolución Directoral N.° RED.05, el sector dispuso que en un plazo de 15 días se cubran las excavaciones en los sectores 1 y 2 de la alameda.
SEGURIDAD DE LA PRESIDENTA
El documento sustenta la medida en un pedido de Palacio de Gobierno, que argumenta que las obras afectan la seguridad de la presidenta Dina Boluarte, debido a la cercanía de las excavaciones con los accesos al Palacio y con el helipuerto presidencial.
No obstante, representantes de Prolima rechazan esta justificación. Carlos Vega, subgerente de Operaciones, aseguró que los ingresos y salidas de Palacio no han sido bloqueados y que el helipuerto se encuentra a unos 100 metros de la zona excavada. “No existe coherencia entre lo que señala el Ministerio y lo que realmente se verifica en el lugar”, expresó.