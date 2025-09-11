Familiares de heridos relatan momentos de terror en accidente de Vía de Evitamiento

Un trágico accidente de tránsito registrado esta mañana en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Anita (Ate), dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos nueve heridas. Los pasajeros del bus de transporte público de la empresa Real Star, que impactó violentamente contra una baranda metálica, vivieron momentos de terror al quedar atrapados entre los fierros retorcidos.

TESTIMONIOS

Entre los afectados se encuentra una mujer que permanece en estado grave. Su esposo relató que fue uno de los primeros en llegar a la escena y ayudó tanto a su pareja como a otros heridos.

El hombre denunció que la ambulancia tardó en llegar y que, pese a la emergencia, el hospital al que trasladaron a los afectados inicialmente se negó a atenderlos. “Mi esposa tiene golpes internos y fracturas. Su estado es delicado”, contó angustiado.

Otro de los heridos es Emerson Vergara Marín, un joven de 18 años que sufrió una fractura expuesta. Según su tía, hasta el momento no ha sido operado porque el hospital no cuenta con camas disponibles. “No lo van a operar hoy ni mañana, quiero justicia”, declaró indignada.