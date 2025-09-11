Inauguran estatua de Alberto Fujimori en Campo Fe de Huachipa en aniversario de su fallecimiento

Con arengas de “Fujimori por siempre” y una misa en su honor, familiares, amigos y simpatizantes recordaron este domingo el primer aniversario del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. El evento reunió a figuras políticas vinculadas a Fuerza Popular, entre ellas Keiko Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, y la abogada Giuliana Loza.

Durante la ceremonia, la lideresa de Fuerza Popular resaltó las cualidades que, a su juicio, hoy hacen falta en la conducción del país. “La capacidad de tomar decisiones fuertes, de enfrentar al terrorismo, de poner orden y de generar más confianza”, dijo Keiko Fujimori al ser consultada sobre qué características de su padre considera necesarias en la actualidad.

Las opiniones dentro del partido, sin embargo, no son unánimes. Mientras la excongresista Martha Moyano sostuvo que Keiko Fujimori es la persona indicada para continuar la línea política de su padre, Luisa María Cuculiza fue más cauta: “Nadie, ni Keiko, podrá llevar la paz como lo hizo él. Su ejemplo fue una acción perenne y constante que no se va a olvidar nunca”.

DEVELAN BUSTO DE FUJIMORI

La misa culminó con la develación de un busto en memoria del exmandatario, representado sentado en una banca. Allí, su hija, sus nietas y allegados políticos se fotografiaron para conmemorar el acto.