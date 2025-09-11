ATU anuncia “drásticas sanciones” contra empresa Real Star y chofer tras accidente en Vía Evitamiento

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la aplicación de drásticas sanciones contra la empresa Real Star del Perú S. A. C. y el conductor Martín Alejandro Effio Dávila (40), implicados en el accidente ocurrido la mañana del martes en la Vía de Evitamiento, distrito de Ate, que dejó dos muertos y ocho heridos tras el choque de un bus contra una baranda de seguridad.

De acuerdo con el parte policial de la comisaría de Salamanca, el hecho se produjo alrededor de las 6:30 a. m. y aún se encuentra bajo investigación. Sin embargo, la ATU verificó que Effio Dávila no cuenta con licencia de conducir ni con habilitación para brindar el servicio de transporte público.

En ese sentido, la entidad impondrá al chofer la infracción RE27, calificada como muy grave, por manejar un vehículo habilitado para transporte público sin licencia de conducir. La sanción contempla la inhabilitación definitiva para conducir vehículos de dicho servicio.

Respecto a la empresa Real Star, se le aplicarán las infracciones RE9 y RE22, ambas consideradas muy graves, por permitir la prestación del servicio con un conductor no habilitado y sin licencia. Cada una de estas faltas tiene una multa de S/2,675 (equivalente al 50 % de una UIT).

CONDUCTOR PERMANECE DETENIDO

Además, tras la culminación de las investigaciones policiales, el bus será trasladado a un depósito de la ATU y se procederá con la suspensión de la habilitación vehicular. El conductor permanece en la comisaría de Salamanca en calidad de detenido por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, como consecuencia del accidente que cobró la vida de dos pasajeros que se dirigían a sus centros de trabajo.