ATU señala que accidente en Vía Evitamiento habría ocurrido por distracción o somnolencia del conductor

Un accidente de tránsito ocurrido a las 6:46 de la mañana en la cuadra 18 de la Vía Evitamiento, a la altura del puente Santa Anita, dejó como saldo dos víctimas mortales y al menos nueve heridos. El siniestro involucró a un bus de la empresa Real Star, que impactó violentamente contra una baranda de seguridad.

Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que la unidad de transporte público se estrelló contra la valla metálica, la cual atravesó de extremo a extremo el vehículo, destrozando los asientos y atrapando a los pasajeros entre fierros y vidrios rotos.

De inmediato, serenos de Ate, bomberos y personal de Lima Expresa acudieron al rescate de los ocupantes. Las víctimas mortales fueron identificadas como Javier Valderrama, obrero de 65 años que se dirigía a su trabajo en Vitarte, y una vendedora de flores de 46 años, quien también iba rumbo a cumplir su jornada laboral.

VOCERO DE ATU SE RESPONDE

Por su parte, el vocero de la ATU, Pavel Flores, señaló que tanto el vehículo como el conductor estaban registrados en la Autoridad de Transporte Urbano, aunque advirtió que la causa del accidente estaría vinculada a una distracción o somnolencia, lo cual deberá ser determinado por la Policía Nacional.

Sin embargo, el parte policial reveló una grave contradicción: al consultar el portal del MTC, el conductor Martín Alejandro Effio Dávila no figura con licencia registrada; y en la plataforma de la ATU aparece como no habilitado como operador de transporte. Effio fue detenido y trasladado a la comisaría de Salamanca para las diligencias correspondientes.