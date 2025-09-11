Con armas en mano: delincuentes ponen de rodillas a hermanos y les roban celulares en La Victoria

Dos delincuentes con capuchas y armas de fuego en mano, interceptaron a dos hermanos en un pasaje de La Victoria, para robarles sus celulares. Con el propósito de no levantar sospechas, los criminales hicieron que sus víctimas se arrodillaran.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las cámaras de seguridad de la zona, se observa a los jóvenes saliendo de su vivienda, cuando de un momento a otro, fueron abordados por los hampones, quienes ante el poco tránsito de la zona los amenazaron de muerte, sino les daban todo lo que tenían.

De igual manera, en las grabaciones se observa a una vecina saliendo de su predio para observar lo que estaba sucediendo, pero tuvo que retornar a su hogar, ya que, uno de los criminales le apuntó con la pistola.

Cabe mencionar que, estos dos delincuentes, serían los mismos que le robaron a una pareja de enamorados a pocas cuadras del pasaje. Se espera que, las autoridades de La Victoria tomen acciones de inmediato, antes de que se continúen registrando más casos delincuenciales.