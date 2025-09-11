En un operativo policial: capturan a delincuente que robó celular a estudiante

Tras un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), se pudo capturar a un delincuente que le había robado el celular a un estudiante en las inmediaciones del cuartel Barbones a pocos metros de la estación Miguel Grau.

El delincuente fue identificado como Rolando Fabián Infante Torres, quien tenía una serie de antecedentes policiales. El punto donde siempre cometía sus fechorías era el Cercado de Lima, sin embargo, los efectivos ya seguían sus pasos.

UNO DE SUS ÚLTIMOS ATRACOS

Durante sus declaraciones a 24 Horas, el coronel de la PNP, Juan Carlos Montufar, brindó detalles sobre el atraco cometido por Infante Torres en agravio del estudiante. “El criminal con un cómplice lo despojaron violentamente de sus pertenencias, exigiendole que coloque las claves de sus cuentas bancarias”.

Finalmente, como si no fuera poco, Montufar reveló que, al momento de realizar el operativo, hallaron en el vehículo donde se trasladaba una serie de celulares, que habían sido arrebatados, por lo que, espera que las autoridades de justicia no lo dejen en libertad.