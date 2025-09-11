Denuncian que clínica Montefiori no quería atender a heridos de accidente en Vía Evitamiento

Familiares de los heridos tras el choque de un bus de la empresa Real Star contra una valla metálica en la Vía Evitamiento, en el distrito de Ate, denunciaron demoras en la atención médica en la clínica Montefiori, en La Molina, adonde fueron trasladadas las víctimas.

Un familiar de una de las mujeres que permanece en estado grave relató que, pese a haber llegado primero, el establecimiento se negó a atenderlos. “No nos querían atendernos. No tenían el SOAT vehicular. Hubo maltrato del personal a pesar de que los heridos estaban sangrando”, denunció el esposo de la víctima.

SEGURO SOLO CUBRÍA 26 MIL SOLES

El hombre, miembro del Cuerpo General de Bomberos, expresó su preocupación por los gastos médicos. “Dicen que el seguro del vehículo solo cubrirá 26 mil soles por persona herida, después no sé qué va a pasar”, indicó, evidenciando su incertidumbre.

Asimismo, denunció que hubo demoras en la llegada de las ambulancias, lo que dificultó el rescate de los pasajeros y agravó la situación. Según precisó, en la clínica Montefiori permanecen siete heridos, dos de ellos en condición de gravedad.