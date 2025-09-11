Conductor de bus que chocó en Vía Evitamiento no tenía licencia de conducir

Continúan las investigaciones sobre el trágico accidente de un bus de transporte público en la Vía Evitamiento, a la altura del distrito de Santa Anita. La unidad de la empresa Real Star impactó contra una valla metálica, dejando dos personas fallecidas y nueve heridas.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Javier Valderrama Garate. Su familia llegó hasta el lugar del siniestro y protagonizó desgarradoras escenas de dolor por la pérdida. Según las primeras versiones, el hombre, dedicado a la construcción, estaba a punto de descender en el siguiente paradero. La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada por las autoridades.

El conductor del bus fue identificado como Martín Alejandro Effio Dávila, quien, de acuerdo con las investigaciones preliminares, no contaba con licencia de conducir vigente. Esta información contradice lo señalado por un vocero de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que aseguró que tanto la unidad como el chofer tenían los documentos en regla.

LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES

Hasta el cierre de este informe, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos, mientras los heridos reciben atención en una clínica local y el tránsito en la zona del accidente se viene establecientes paulatinamente.