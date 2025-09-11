Extorsionadores exigen S/5 mil a comerciante en Carabayllo: amenazan con atacar a su hija

La ola de inseguridad continúa poniendo en zozobra a los ciudadanos. Esta vez, extorsionadores tienen en la mira a los comerciantes de la galería 2021 de Carabayllo, a quienes, les exigen grandes sumas de dinero para dejarlos trabajar en paz.

Debido a las amenazas que vienen recibiendo por parte de los criminales que se presentan como los integrantes de ‘Los injertos de Puente Piedra’, los vendedores del establecimiento han decidido cerrar sus puestos y solicitar ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP).

¿CUÁNTO DINERO LES EXIGEN?

Para no cometer ningún atentado, los extorsionadores en un inicio le exigieron a su primera víctima cerca de S/15 mil, posterior a ello, y un mes después de la amenaza, se contactaron con otra vendedora, a quien le piden S/5 mil.

En conversación con 24 Horas, una de las comerciantes afectadas reveló que los criminales se comunican con ella para indicarle que podrían hacerle daño a su vínculo familiar. “Nos amenazan con atentar contra la vida de nuestros hijos”.

Finalmente, las víctimas comentaron que ya se ha hecho la denuncia respectiva del hecho, sin embargo, las autoridades de la PNP y de la Municipalidad de Carabayllo, han hecho caso omiso a sus pedidos, por lo que, actualmente se encuentran resguardados.