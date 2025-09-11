Breña: líder de mafia criminal dejó serios daños en vehículos durante fuga

Una persecución terminó en daños inesperados. Un delincuente que sería cabecilla de la banda criminal ‘Los chukys del hampa’, dedicada al robo de vehículos y raqueteo, terminó impactando contra una motocicleta y varios vehículos que estaban estacionados en la vía pública.

PERSECUCIÓN Y FUGA

El sujeto, que fue identificado como Luis Pujay Fuentes, se encontraba huyendo de la policía junto con un cómplice. La persecución inició en el distrito de San Miguel, los delincuentes ingresan por jirón Loreto hasta llegar a la calle Dean Valdivia, en Breña, donde se inició una balacera.

Repentinamente su vehículo perdió el control e impactó contra una motocicleta y una camioneta ploma que terminó empujando a dos vehículos más. Todas las unidades estaban estacionadas a un lado de la pista.

La unidad donde se encontraba el delincuente terminó chocando contra un arbusto, de manera que pudo ser detenido por las autoridades, sin embargo, su cómplice huyó. Lo que aún se desconoce es quién ser hará responsable por el daño material de los vehículos impactados.