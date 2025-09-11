Breña: persecución a delincuentes termina en feroz balacera

Momentos de pánico se vivieron en la urbanización San Gregorio, en Breña, luego de que una persecución policial contra delincuentes que habían robado un vehículo terminara en una balacera. Seis efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) persiguieron a los sospechosos que iban a bordo de un auto, desencadenando un intercambio de disparos.

En medio de la fuga, el conductor del vehículo robado perdió el control y embistió al menos cuatro unidades, entre ellas una motocicleta estacionada. Tras el choque, los agentes lograron capturar a uno de los presuntos implicados, quien fue trasladado a la comisaría de la zona. Según las primeras investigaciones, este sujeto contaba con una requisitoria vigente por robo.

En la zona del enfrentamiento, las autoridades policiales encontraron al menos cuatro casquillos de bala como evidencia del feroz tiroteo. El caso continúa bajo investigación para identificar y dar con el paradero de los demás implicados en el robo, que lograron escapar con rumbo desconocido.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Vecinos del sector se mostraron alarmados por la violencia del hecho y reclamaron mayor presencia policial. Asimismo, exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en el distrito de Breña ante el incremento de la delincuencia. Mientras tanto, se espera revisar las cámaras de seguridad para identificar a los otros delincuentes.