Cae banda “Los Rápidos y Furiosos” dedicada al robo de tráilers en el Callao

Una banda criminal conocida como los "Rápidos y Furiosos del Callao" fue capturada tras protagonizar diversos robos a tráilers de carga pesada en las calles del primer puerto. Los delincuentes operaban de madrugada, aprovechando la escasa vigilancia en la zona, y utilizaban vehículos de apoyo para ejecutar los atracos con precisión.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo uno de los sujetos se trepa a la parte trasera del camión en movimiento para sustraer la mercadería, mientras un auto blanco le brinda cobertura. Detrás, otros dos vehículos bloqueaban el tránsito e impedían la intervención de conductores que presenciaban la escena. Lo robado era arrojado a la pista y recogido por los cómplices en segundos.

La Municipalidad Provincial del Callao informó que tras identificar el modus operandi y coordinar con la Policía, se desplegó un operativo que culminó con la persecución y captura de todos los miembros de la organización criminal, además de la recuperación de los vehículos utilizados y la mercadería sustraída.

INSTALARÁN CÁMARAS

Ante el incremento de estos delitos, el municipio chalaco anunció la instalación de 270 nuevas cámaras de videovigilancia, que estarán a disposición de la Policía Nacional para reforzar las investigaciones y dar seguimiento a futuras bandas que intenten replicar estas peligrosas modalidades de robo.