Alias “El Verdugo” y su pareja vivían entre lujos mientras dirigían red de extorsión y asesinatos

El Ministerio del Interior identificó a Jhorman Alexis Barrios Martínez, alias “El Verdugo”, como el nuevo líder de la organización criminal “Los DESA 2”. Bajo su mando, la banda se reestructuró y expandió su poder en Lima Este, operando a través de la extorsión de empresas de transporte y aplicando la modalidad de la “mesada”, mediante la cual cobraban cuotas semanales bajo amenaza de muerte.

En redes sociales, Barrios exhibía su vida de excesos junto a su pareja, Wency Marquéz Aguilar, quien lo acompañaba en paseos en motos de alta cilindrada y autos valorizados en más de 40 mil dólares. Ambos compartían videos en TikTok mostrando relojes de lujo, viajes y momentos de ostentación, mientras en paralelo la organización generaba terror entre transportistas que eran obligados a pagar o sufrir atentados.

De acuerdo con la Policía, “Los DESA 2” forjaron una fortuna que supera los 22 millones de soles producto de sus ilícitos. Esta economía se alimentó de la violencia: al menos cinco conductores de transporte público fueron asesinados este año por órdenes directas del cabecilla. La primera víctima identificada fue Paul López, chofer de la empresa Aquarius, quien fue ultimado en abril.

VIOLENCIA EXTREMA

El coronel Franco Moreno, jefe de la División de Investigación de Secuestros, precisó que la organización no solo recaudaba dinero ilícito, sino que utilizaba la violencia extrema como estrategia de expansión. “Estos sujetos estaban asesinando personas para alimentar una economía ilegal”, advirtió. Hoy, mientras la pareja pierde la libertad, las investigaciones revelan cómo el crimen organizado sigue infiltrándose en el transporte público de Lima.