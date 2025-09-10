San Borja: extranjeros acuchillan a dos policías durante intervención

Momentos de terror se vivieron en San Borja cuando dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos por la Policía Nacional tras ser acusados de robar celulares en la zona. Lejos de acatar la orden de los agentes, ambos respondieron con violencia y atacaron con cuchillos a los efectivos, dejándolos gravemente heridos.

El director general de la Defensoría de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, informó que los agentes heridos se encuentran internados en el Hospital Central de la PNP. “Las heridas son profundas. Hay que controlar la infección porque el arma que usaron los sujetos estaba oxidada. Si descuidamos esta lesión, podría causar una gangrena”, advirtió.

Los presuntos delincuentes fueron trasladados a la Depincri de San Borja, donde permanecen bajo investigación. Se les acusa de hurto, tentativa de homicidio y posesión de drogas, delitos por los que podrían afrontar una condena severa en caso de ser hallados responsables.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Este nuevo caso de violencia contra las fuerzas del orden reaviva la preocupación vecinal por la inseguridad en distritos de Lima que, como San Borja, antes eran considerados tranquilos. Las autoridades policiales anunciaron que reforzarán las operaciones de patrullaje e inteligencia para contener a las bandas delictivas extranjeras que operan en la capital.