Identifican cadáver hallado en SJM: se trata de obrero que fue reportado como desaparecido

El caso de Julio César Zapaile Huamán, obrero de 29 años, ha conmocionado a Lima Sur. El joven desapareció el sábado 6 de septiembre tras salir de su vivienda en Villa El Salvador para reunirse con amigos. Horas después, un primo recibió una llamada extraña pidiéndole la fotografía de su tarjeta de crédito, lo que encendió las alarmas en su familia.

El domingo, un supuesto integrante del Tren de Aragua, identificado como alias “Chino San Vicente”, envió un mensaje extorsivo, lo que hizo sospechar de un secuestro. La familia acudió a la Dirincri para formalizar la denuncia, pero, según su testimonio, la Policía les respondió que “no había evidencia suficiente” para tipificar el caso como secuestro, lo que retrasó las acciones de búsqueda.

Expertos en investigación criminal señalan que las primeras 24 horas son decisivas para activar alertas nacionales, coordinar con terminales y geolocalizar los teléfonos, lo que podría haber aumentado las posibilidades de hallarlo con vida. Sin embargo, nada de ello se aplicó en este caso.

CON SIGNOS DE TORTURA

Tres días después, el martes 9 de septiembre, el cuerpo de Julio César fue hallado en San Juan de Miraflores con signos de tortura. Vecinos de la zona confirmaron que presentaba cortes y heridas recientes. La familia, sumida en la indignación y la burocracia, recién pudo reconocer el cuerpo tras cuatro días de incertidumbre y reclama justicia ante lo que consideran un caso marcado por la desidia de las autoridades.