SJM: exigen justicia para adulta mayor que murió al ser atropellada por mototaxi

Serafina Anticona, una mujer de 74 años, perdió la vida luego de ser atropellada por un mototaxista cuando cruzaba la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores. La víctima fue auxiliada por transeúntes y trasladada al hospital María Auxiliadora, donde, según la denuncia de su familia, no recibió atención inmediata debido a que el vehículo involucrado en el accidente no contaba con SOAT.

“Prácticamente dejaron que mi madre se muera”, denunció Edgar Sánchez, hijo de la víctima, quien responsabilizó al director del nosocomio, Luis Enrique Vizcarra Jara, por la falta de acción. Pacientes y testigos también acusaron al hospital de constantes demoras y de “pelotear” a los familiares de los heridos en emergencias, generando indignación entre los afectados.

La situación se agravó tras conocerse que Kevin Scott Torres Cipra, señalado como conductor de la mototaxi, fue liberado a pesar de no contar con SOAT, licencia de conducir ni siquiera DNI. “El individuo ni se preocupó por la señora Serafina y aún así lo dejaron libre”, sostuvo Javier Durand, abogado de la familia. El caso está en manos del Primer Despacho de la Fiscalía Penal de San Juan de Miraflores, pero los deudos exigen justicia.

EXIGEN SEMÁFOROS EN LA ZONA

Vecinos de la zona recordaron que no es el primer accidente fatal en la avenida Miguel Iglesias, vía que carece de semáforos y cruces peatonales. Ante ello, piden a la Municipalidad Metropolitana de Lima implementar medidas de seguridad vial para evitar más tragedias. Panamericana Televisión intentó obtener descargos del Ministerio de Salud y del hospital María Auxiliadora, pero no hubo respuesta al cierre de este informe.