Ganaban hasta S/ 200 diarios: estafadores se hacían pasar por enfermos terminales en el Metropolitano

Agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna intervinieron en flagrancia a dos sujetos que fingían ser mendigos para estafar a transeúntes y usuarios del Metropolitano en el Cercado de Lima.

MODUS OPERANDI

Los detenidos habían montado un elaborado engaño: uno de ellos se hacía pasar por un paciente con leucemia terminal, mientras su cómplice solicitaba limosnas a los peatones. Para reforzar la estafa, incluso portaban un certificado médico falso y un código QR que permitía recibir transferencias digitales de personas de buena fe.

Según informó el coronel PNP Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, los supuestos mendigos no padecían ninguna enfermedad. El operativo policial incluyó un seguimiento minucioso. Las cámaras captaron cómo, tras recibir dinero y comprar comida, los sujetos se cambiaban de ropa y abandonaban el andar fatigado propio de un enfermo terminal. Fue entonces cuando fueron intervenidos dentro de un restaurante.

Los falsos mendigos confesaron lo ocurrido y quedaron acusados de los presuntos delitos de falsedad genérica y estafa. La Policía estima que obtenían cerca de S/200 diarios, sin contar los depósitos vía QR.