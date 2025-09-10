San Marcos suspende examen de admisión 2026-I por protestas estudiantiles

a Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que el examen de admisión 2026-I, programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, quedó suspendido hasta nuevo aviso. La decisión se tomó luego de la toma de la ciudad universitaria por parte de estudiantes que denuncian presuntas medidas “privatizadoras” dentro del proceso de ingreso.

Comunicado del Vicerrectorado

A través de un pronunciamiento oficial, el Vicerrectorado Académico de Pregrado explicó que la suspensión responde a “hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad”. El comunicado agrega que la medida busca proteger la seguridad de postulantes, trabajadores y la infraestructura de la institución, al tiempo que se rechazó “todo acto de violencia que desvirtúe las legítimas protestas estudiantiles”.

La protesta inició el miércoles 10 de septiembre y fue convocada por la Federación Universitaria de San Marcos junto a consejeros universitarios de diversas facultades. Los estudiantes expresan su oposición a cobros incluidos en el Reglamento General de Admisión 2026-I, que —según señalan— limitan el derecho a la educación gratuita y representan un intento de privatización.

Mientras tanto, los gremios estudiantiles han declarado que la medida de fuerza será indefinida hasta que la rectora Jerí​ Ramón acceda a un diálogo formal con representantes legítimos del alumnado. La suspensión del examen afecta a miles de postulantes que aguardaban rendir la prueba en las fechas previstas.