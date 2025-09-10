Familia de joven hallado descuartizado en SJM denuncia que no pueden retirar su cuerpo de la morgue

La Policía Nacional continúa investigando el macabro hallazgo del cuerpo cercenado de un hombre dentro de un basural en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM). La víctima fue identificada como Julio César Zapaile Huamán, de 29 años, quien, según su familia, trabajaba en obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

Los familiares acudieron a la morgue central de Lima para retirar el cadáver, trasladado allí tras el levantamiento en la zona, pero enfrentaron dificultades debido a que deben acreditar documentos que los reconozcan como parientes directos.

“No quieren entregarnos el cuerpo, nos dicen que debe hacerlo una hermana con el mismo apellido”, señaló una de sus hermanas, quien resaltó que Julio César era una persona tranquila y sin problemas con nadie.

El familiar aseguró que acudió en dos oportunidades a las oficinas del Reniec para tramitar un documento C4 que acredite el vínculo familiar, pero hasta el momento no obtiene ninguna solución. Esta demora mantiene a la familia en una angustiosa espera mientras claman por justicia.

DESAPARICIÓN

La desaparición de Julio César se registró el último sábado por la noche, cuando no regresó a casa tras salir de su trabajo. Según los deudos, al día siguiente recibieron mensajes amenazantes vía WhatsApp, presuntamente enviados por un sujeto que se identificó como “Chino San Vicente”, vinculado al Tren de Aragua, donde se advertía sobre el estado de la víctima sin exigir un monto específico.