El Agustino: vecinos ayudan a escapar a delincuente que le robó a un menor de edad

Los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose en Lima a pesar de las estrategias de las autoridades. Esta vez, en El Agustino, delincuentes a bordo de una mototaxi interceptaron a un menor de edad para robarle sus pertenencias.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes que grabaron las cámaras de seguridad del distrito, se observa, a los dos hampones visualizándose a su víctima. Al verlo distraído, dos de los hampones se bajan de la unidad para quitarle sus cosas, mientras el otro cómplice se mantenía en la unidad.

Con las grabaciones, las autoridades de El Agustino decidieron activar el plan cerco para dar con el paradero de los criminales, quienes rodaban por la Av. Riva Agüero y al ver que se encontraban en la mira de los serenos, comenzaron una persecución.

El escape de los delincuentes no llegaría tan lejos y no sería hasta la calle Llamellin, zona donde fueron intervenidos. En medio de la captura, los vecinos forcejearon con los agentes de seguridad, por lo que, uno de los dos hampones detenidos, terminó escapando.