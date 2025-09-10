Santa Anita: incendio en condominio obliga a evacuación de vecinos

Un incendio de gran proporción se registró la tarde de este martes en el distrito limeño de Santa Anita. El siniestro se habría iniciado en el quinto piso de la torre B del condominio Club Nuevo Nogales y obligó a decenas de residentes a evacuar apresuradamente, mientras el humo y las llamas avanzaban. Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos intentando escapar por los balcones, en medio de gritos de auxilio.

BOMBEROS COMBATEN EL FUEGO

Al lugar llegaron ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para sofocar las llamas. Hasta el momento, las labores de contención continúan con el objetivo de evitar que el fuego se propague hacia otras torres del complejo habitacional.

El primer reporte oficial confirmó que no se han registrado heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, algunos residentes fueron atendidos por inhalación de humo y trasladados a zonas seguras, según información de medios locales.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Policía Nacional del Perú y personal especializado de los bomberos se encuentran investigando las causas del incendio, que aún no han sido determinadas. Las autoridades mantienen acordonada la zona para facilitar las labores de emergencia y han solicitado a los vecinos no acercarse al área afectada mientras se desarrolla la operación.