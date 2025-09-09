Avenida Arequipa: al menos seis heridos tras choque de bus del Corredor Azul contra árbol

Un bus del Corredor Azul protagonizó un aparatoso accidente la noche del martes en la avenida Arequipa, a la altura de la cuadra 11, en la urbanización Santa Beatriz, Cercado de Lima. La unidad impactó violentamente contra un árbol ubicado frente a las instalaciones de Panamericana Televisión, generando momentos de pánico entre los pasajeros.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos, al menos seis personas resultaron heridas con múltiples contusiones. Todas ellas fueron trasladadas en ambulancias a la Clínica Internacional, donde recibieron atención médica oportuna. Afortunadamente, se confirmó que ninguno de los afectados presenta lesiones de gravedad.

Testigos indicaron que el bus se desplazaba en dirección de sur a norte cuando impactó contra la rama de un árbol, provocando que los ocupantes sufrieran golpes y caídas en el interior de la unidad. El hecho generó congestión vehicular en la zona por varios minutos hasta que las autoridades lograron controlar la situación.

ATENDIERON A HERIDOS

Al lugar llegaron unidades de los bomberos y agentes de la Policía Nacional, quienes cercaron el área y realizaron las primeras diligencias de ley. Asimismo, se informó que las cámaras de seguridad de la zona serán revisadas para determinar las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.