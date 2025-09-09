Inauguran primera etapa de la Vía Expresa Sur en medio de desmonte y obras inconclusas

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró este lunes la primera etapa de la Vía Expresa Sur, un corredor vial de cinco kilómetros que conectará la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur y que demandó una inversión de S/ 60 millones.

La ceremonia se realizó pese a que la vía aún no puede ser utilizada por los vehículos. Según informó Pablo Paredes, director de Emape, el tránsito recién será habilitado dentro de 10 días, cuando se culminen los trabajos de señalización y semaforización.

OBRA INCONCLUSA

En zonas como San Roque, en Surco, el panorama refleja una obra inconclusa: montículos de desmonte, tuberías expuestas y vías auxiliares con forados por donde transitan los vehículos. Vecinos denunciaron falta de agua e internet tras la rotura de tuberías, además de la ausencia de seguridad vial.

La obra, que une los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores, contempla en su segunda etapa la construcción de puentes aéreos y una vía central por donde circulará el Metropolitano. López Aliaga aseguró que los intercambios viales empezarán a ejecutarse en diciembre y que el proyecto completo estará listo en julio de 2026.