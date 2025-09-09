SMP: capturan a banda de extorsionadores con dinamitas y armas de fuego

Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron capturar a cinco presuntos integrantes de una peligrosa organización criminal en San Martín de Porres. El operativo se desarrolló en las inmediaciones de la avenida Perú, donde tras un trabajo de inteligencia y seguimiento se intervino a tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos, todos actualmente en proceso de identificación.

Durante la intervención, los efectivos incautaron armas de fuego, dinamitas y mechas, elementos que, según las investigaciones preliminares, eran utilizados por los detenidos para amedrentar a sus víctimas y asegurar el cobro de extorsiones. La Policía no descarta que estos sujetos también estén vinculados a delitos de sicariato en Lima norte.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, informó que los extranjeros serán puestos a disposición de las autoridades competentes para evaluar su situación migratoria y verificar si presentan antecedentes en el país. Asimismo, señaló que este golpe permitirá desarticular parte de la red delictiva que operaba en la zona.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El caso permanece bajo investigación, mientras se recopilan mayores pruebas sobre el accionar de la organización. La Policía ha reforzado sus operaciones de inteligencia en distritos críticos de Lima, con el objetivo de frenar el avance de bandas dedicadas a la extorsión, delito que en los últimos meses ha incrementado la sensación de inseguridad entre los vecinos de la capital.