Hallan cuerpo descuartizado en SJM: víctima sería joven obrero desaparecido

La mañana de este 9 de agosto, vecinos de San Juan de Miraflores realizaron un macabro hallazgo en un descampado cercano al Parque Zonal: un cuerpo descuartizado al interior de una maleta y varias bolsas de basura.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería Julio César Zapaile Huamán, un joven obrero de 29 años reportado como desaparecido desde el pasado sábado, luego de salir de su centro de trabajo para acudir a una reunión social con amigos.

Horas después de su desaparición, la familia recibió mensajes extorsivos firmados por un sujeto identificado como alias ‘Chino’, quien aseguró pertenecer a la organización criminal internacional Tren de Aragua. En los textos se les exigía “colaborar”, bajo amenaza de atentar contra ellos.

FAMILIA ESPERA IDENTIFICAR EL CADÁVER

Como prueba de vida, los extorsionadores enviaron además una fotografía de una persona amordazada, que los denunciantes identificaron como el joven desaparecido. Los familiares del joven se encuentran camino a la Morgue de Lima para identificar el cadáver.