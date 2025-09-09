Alias 'Verdugo': cae cabecilla que habría ordenado asesinatos y ataques contra transportistas

Con un amplio despliegue policial, la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP ejecutó un megaoperativo contra la organización criminal Desa II, conocida como Los Occidentales, logrando la detención de 24 personas en Lima, Arequipa y Tumbes.

La operación, que contó con la participación de 600 agentes y 35 fiscales, permitió capturar en San Martín de Porres a su presunto cabecilla, Jhorman Alexis Barrios Martínez, alias 'El Verdugo', de nacionalidad venezolana, quien se encontraba escondido junto a su pareja. Según la PNP, Barrios habría ordenado asesinatos y ataques con explosivos contra transportistas, cobradores y empresarios.

El coronel Franco Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Secuestros, señaló que alias ´El Verdugo´ asumió el liderazgo de la banda tras la caída de “Desa I” en febrero pasado, incrementando los crímenes violentos en el sector transporte y salud. Entre sus víctimas figurarían empresas como Aquarius, Etnolsa, Etmosa, Norlima, Translima, Mandarino, Expreso Internacional y Palomino, que venían siendo extorsionadas.

INCAUTARON VEHÍCULOS DE ALTA GAMA

Durante la intervención se incautaron vehículos de alta gama presuntamente adquiridos por la organización a través de la presión o compra directa para ser vinculados a compañías de transporte. El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que la banda no solo se dedicaba a la extorsión, sino también al sicariato.