“Será un gran apoyo”: usuarios de SJL saludan reducción de pasaje a S/ 1 de la Línea 50

Desde el 1 de septiembre, los buses de la línea 50 anunciaron que el pasaje en su ruta entre Puente Nuevo y El Portón costará solo un sol en ambos sentidos. La decisión sorprendió gratamente a los pasajeros, quienes destacaron el alivio económico que representa en medio del alza del costo de vida.

“Muy bien, excelente idea para nuestra economía”, señaló una usuaria al subir al bus y pagar su boleto con la nueva tarifa. Otro pasajero agregó que este ajuste “es un gran apoyo para quienes usamos la ruta diariamente para ir al trabajo o al colegio”.

Representantes de la empresa indicaron que la iniciativa responde a las obras de renovación de pistas en las avenidas Santa Rosa, 13 de Octubre y Central, ejecutadas por la municipalidad, que han mejorado la fluidez del transporte. Además, resaltaron que el descuento es válido para todos los usuarios, incluyendo quienes conectan con otras rutas.

MODERNA TECNOLOGÍA

La línea 50 también destacó su modernización tecnológica, ya que los pasajeros pueden pagar mediante billeteras virtuales como Yape, lo que agiliza el servicio y evita el uso de efectivo. El beneficio de la tarifa reducida se mantendrá hasta el 30 de septiembre en todo San Juan de Lurigancho.