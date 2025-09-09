ATU retira de circulación 1,700 tarjetas universitarias y 650 escolares por uso irregular

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, en lo que va del año, ha incautado cerca de 2,500 tarjetas preferenciales del Metropolitano que eran utilizadas de forma indebida por personas que no eran sus beneficiarias.

De acuerdo con Pavel Flores, vocero de la ATU, entre las tarjetas retiradas de circulación se encuentran 1,700 universitarias y técnicas, 650 escolares y 111 de pase libre para personas con discapacidad acreditadas por el Conadis.

El control se realiza mediante el personal en campo, que identifica irregularidades a partir del sonido que emiten las tarjetas al pasar por los validadores. Cuando el usuario no coincide con el titular registrado, se procede a la incautación.

SANCIONES

La sanción es de carácter administrativo: el verdadero titular pierde el beneficio de la tarjeta, aunque la ATU advirtió que informará estos casos a la Policía Nacional para determinar si existen delitos como hurto o suplantación de identidad. Finalmente, la entidad recordó que los beneficios del medio pasaje y pase libre son estrictamente personales y su uso indebido afecta al sistema de transporte y a quienes realmente lo necesitan.