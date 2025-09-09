Chef peruano afirma que la marraqueta es de Tacna: “También existe este pan”

El “Mundial de Desayunos”, organizado por el streamer español Ibai Llanos, viene generando gran expectativa en redes sociales. En esta edición, la gastronomía peruana llegó a la final con el pan con chicharrón, que compite frente a la arepa de Venezuela.

Perú alcanzó esta instancia tras superar a países como México, Ecuador y Chile, este último con su tradicional desayuno de marraqueta con palta. Sobre ello, el chef peruano Giacomo Bocchio explicó en un video de su canal de YouTube que la marraqueta también es un pan típico de Tacna, aunque con una forma diferente a la del sur de Chile y Bolivia.

“La marraqueta se extiende desde Chile hasta Bolivia, pero descubrí que en Tacna también existe este pan, aunque tiene otra forma”, señaló Bocchio en sus declaraciones, lo que generó debate inmediato en redes sociales.

CHILENOS RECHAZAN PALABRAS DE CHEF PERUANO

Las palabras del chef no fueron bien recibidas en Chile, donde especialistas gastronómicos sostienen que la marraqueta es 100% chilena y respaldan esta afirmación con antecedentes históricos. “Tenemos suficientes pruebas para afirmar que la marraqueta nos pertenece”, dijo un investigador local.

Incluso un periodista de la cadena Mega aseguró que el Perú busca apropiarse de una tradición chilena. “Esto tiene que terminar. Nos quieren quitar todo”, afirmó en medio de la polémica sobre la procedencia del popular pan.