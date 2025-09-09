Trujillo: delincuentes roban camioneta y terminan capturados tras enfrentamiento con la Policía

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos integrantes de una banda criminal que había robado una camioneta en la ciudad de Trujillo. Los delincuentes intentaron huir a bordo del vehículo, pero al quedar atrapados en el tráfico lo abandonaron en plena vía, iniciando así una persecución en el distrito de La Esperanza.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los agentes perseguían a los sospechosos, quienes respondieron con disparos tras ser alcanzados por la policía. Los efectivos repelieron el ataque para evitar la fuga de los implicados.

CHALECO ANTIBALAS SALVÓ A AGENTE

Durante el intercambio de balas, uno de los proyectiles impactó en un agente de las Águilas Negras, aunque el chaleco antibalas que portaba impidió que resultara herido. El enfrentamiento dejó a uno de los delincuentes lesionado.

Los detenidos fueron identificados como Franco Soto Villanueva y Willmer Tiburcio Medina, a quien se le incautó un arma de fuego. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para ser investigados por robo agravado y tenencia ilegal de armas.