Banda amenaza de muerte a choferes de empresa de transporte “Corazón Valiente”

Los ataques extorsivos contra empresas de transporte público en Lima continúan en aumento. Esta vez, la línea “Corazón Valiente”, que cubre la ruta desde Villa María del Triunfo (VMT) hasta Chorrillos, fue amenazada por delincuentes que exigen el pago de cupos.

A través de un video enviado a los choferes, se observa a un sujeto armado dentro de un vehículo apuntando contra una unidad repleta de pasajeros como advertencia para que la empresa cumpla con las exigencias.

Según el mensaje enviado a los conductores, la organización criminal que opera en la zona sur de Lima afirmó estar a cargo de cobrar cupos a todas las líneas de transporte. Los delincuentes solicitaron dialogar con el gerente de la empresa bajo amenaza de atentar contra los choferes si no se llega a un “acuerdo”.

Estas amenazas se producen un día después del asesinato de un conductor de la línea “Nueva América”, quien fue acribillado por extorsionadores la mañana del lunes cuando iniciaba su recorrido en San Juan de Miraflores rumbo a Lima Norte.

NO SALEN A TRABAJAR POR MIEDO

Frente a estos hechos, las empresas Corazón Valiente, Nueva América y la línea 73 decidieron suspender sus operaciones por temor a nuevas represalias. Asimismo, exigieron a las autoridades aplicar medidas urgentes y severas para frenar la ola de criminalidad que afecta al transporte público en la capital.