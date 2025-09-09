San Juan de Miraflores: hallan restos humanos descuartizados en un botadero de basura

El distrito de San Juan de Miraflores (SJM) fue escenario de un macabro hallazgo la mañana de este martes 9 de septiembre. Trabajadores municipales encontraron restos humanos dentro de varias bolsas abandonadas en un botadero de basura ubicado en la avenida Las Torres.

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 8:20 a. m., personal de limpieza de la municipalidad descubrió los restos al abrir las bolsas acumuladas entre la basura, confirmando que se trataba de una persona descuartizada.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que los restos corresponderían a un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaría signos de tortura antes de ser asesinado. La hipótesis inicial apunta a un crimen de carácter violento.

Al lugar acudieron efectivos de la PNP, peritos de criminalística y médicos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a la víctima y determinar las circunstancias del crimen.