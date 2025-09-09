ATU incauta 2 500 tarjetas del Metropolitano que eran utilizadas indebidamente

Aproximadamente 2 mil 500 tarjetas, mayormente de uso preferencial, se han incautado por ser usadas de manera indebida por sujetos inescrupulosos. Se trata de personas que suplantan una identidad para beneficiarse con la reducción del pago del pasaje.

Pavel Flores, vocero de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), manifestó que se trata de incautación por mal uso. Señaló que hay quienes utilizan las tarjetas del Metropolitano de otras personas, en su mayoría tarjetas universitarias o de estudios técnicos (1,700), luego tarjetas escolares (655) y tarjetas de CONADIS (111).

Según el vocero, personal de la ATU realiza inspecciones inopinadas en las que se detectan a personas que utilizan tarjetas preferenciales pero que no son beneficiarios. En estos casos se procede a la incautación de la tarjeta y el usuario pierde el beneficio hasta la culminación del ciclo regular.

¿CÓMO SE DETECTA EL USO INDEBIDO DE UNA TARJETA?

Pavel Flores explicó que hay personal de la ATU en las estaciones para fiscalizar cualquier irregularidad, y que gracias al sonido que se emite cuando la tarjeta pasa por el lector puede detectar alguna anomalía, pues las tarjetas generales tienen un pitido particular diferente a las preferenciales.

El vocero indicó que regularmente se realizan sanciones administrativas, pero en el caso de alguna investigación policial o fiscal, la ATU colabora con las autoridades entregando información de las tarjetas incautadas.