Hoy cierran tramo de avenida Brasil por trabajos de mantenimiento

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones, iniciará este martes 9 de septiembre las obras de mejoramiento vial en una de las avenidas más transitadas de la capital: la avenida Brasil, ubicada en el distrito de Jesús María. El objetivo es rehabilitar tramos deteriorados y garantizar mayor seguridad a conductores y peatones.

Según detalló el municipio, los trabajos se ejecutarán primero en las vías auxiliares y posteriormente en las calzadas principales. Se aplicarán cierres parciales para no interrumpir totalmente el tránsito y se trabajará tanto de día como de noche, de lunes a domingo, con el fin de acelerar el proceso y reducir las molestias a los usuarios del transporte público y privado.

La intervención abarcará 5 kilómetros, desde la Plaza Bolognesi hasta la avenida El Ejército, atravesando Cercado de Lima, Breña y Jesús María. En paralelo, se intervendrán 4 kilómetros de la avenida Los Alisos, desde Canta Callao hasta la avenida Túpac Amaru, en San Martín de Porres. En total, el plan contempla rehabilitar más de 21 kilómetros de pistas en once distritos de la ciudad.

PAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN

Las obras de mejoramiento incluyen repavimentación, reparación de la superficie de rodadura, instalación de señalización y mejoras en la seguridad vial. Con este proyecto, la Municipalidad de Lima busca modernizar la red vial metropolitana y ofrecer una circulación más segura y fluida, beneficiando a miles de limeños que diariamente utilizan estas importantes arterias.