08/09/2025

Denuncian desaparición de joven obrero: familia recibe mensajes extorsivos y foto de víctima amordazada

La familia recibió mensajes extorsivos firmados por alias ‘Chino’, quien aseguró pertenecer a la organización criminal internacional ‘Tren de Aragua’.



Los familiares de Julio César Zapaile Huamán, un joven obrero de 29 años, denunciaron su desaparición ocurrida el último sábado, tras salir de su centro de trabajo y acudir a una reunión social con algunos amigos.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, durante la madrugada posterior a la salida, desconocidos comenzaron a enviar mensajes de texto solicitando datos de una tarjeta de crédito a nombre de Julio César.

MENSAJES EXTORSIVOS

Horas más tarde, la familia recibió mensajes extorsivos firmados por alias ‘Chino’, quien aseguró pertenecer a la organización criminal internacional ‘Tren de Aragua’. En el texto se les exigía “colaborar” o, de lo contrario, atentarían contra ellos.

Los presuntos delincuentes también enviaron una fotografía donde se observa a una persona amordazada que, según los denunciantes, sería el joven desaparecido. Pese a la gravedad de la situación, los familiares indicaron que al acudir a la Dirincri para formalizar la denuncia como secuestro, la respuesta de las autoridades fue que “no había evidencias suficientes” para tipificar el caso bajo esa figura.


