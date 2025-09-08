¡Terror en Puente Piedra!: sicario desata balacera en pollada y deja cuatro heridos

Momentos de terror se vivieron durante una pollada bailable en el asentamiento humano Laderas de Chillón, en Puente Piedra. Cámaras de seguridad registraron cómo un hombre encapuchado irrumpió en el evento social y, sin importar la presencia de familias y niños, abrió fuego contra los asistentes, dejando cuatro heridos. En las imágenes incluso se observa a una mujer con un bebé en brazos intentando detener al atacante, quien apuntó con el arma y simuló disparar.

El presunto sicario, identificado como Rubén Valencio Mejilla, venezolano de 20 años, habría llegado al Perú apenas una semana atrás tras residir en Colombia. Según las investigaciones preliminares, el ataque sería un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico, ya que las víctimas presentan antecedentes por tráfico ilícito de drogas. El detenido habría sido contratado por ciudadanos colombianos para perpetrar el ataque a cambio de 900 soles.

Tras el atentado, agentes del 105 activaron el plan cerco con apoyo de Serenazgo, logrando capturar al sospechoso en los cerros aledaños al valle del Chillón. En el operativo se incautó el arma usada para el ataque. El sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de La Ensenada y enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa.

ESTÁN FUERA DE PELIGRO

La Policía Nacional del Perú informó que los cuatro heridos se encuentran fuera de peligro y serán incluidos en las diligencias como víctimas para esclarecer el hecho. Las autoridades sostienen que este caso refleja la creciente disputa entre bandas extranjeras y locales por el control del tráfico de drogas en Lima norte.