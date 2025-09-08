Transportistas de la “73 A” paralizan sus labores tras nuevas amenazas de extorsionadores

La violencia contra los transportistas urbanos sigue en aumento. Un video registrado este lunes muestra cómo sujetos armados apuntan a un conductor en plena ruta de la empresa Etupsa 73 A, sin importar la presencia de pasajeros. Se trata de una nueva amenaza de los cobradores de cupos que desde el año pasado vienen intimidando y atacando a las unidades de esta línea de transporte.

Tras conocerse este registro criminal, más de 100 buses de la empresa decidieron apagar sus motores en señal de protesta y temor por su seguridad. El paradero inicial de la línea en Villa María del Triunfo permaneció cerrado, y los trabajadores evitaron declarar a la prensa. Esta paralización obligó a cientos de usuarios a buscar rutas alternas en medio de la incertidumbre.

Los pasajeros expresaron su malestar e impotencia. “Tengo que tomar otro carro porque este me lleva directo hasta mi casa, ahora tengo que caminar más y encima con mi bebé”, relató una madre de familia. Otro usuario advirtió: “Nosotros subimos inocentemente y qué hacemos, prácticamente estamos encima de los extorsionadores; si cae una bala, nos cae a nosotros”.

CIFRAS DE TERROR

El problema no es aislado. Según estadísticas regionales, el Perú ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con mayor número de extorsiones contra transportistas urbanos, solo por detrás de Guatemala y Honduras. La situación refleja la creciente vulnerabilidad de un sector que a diario se convierte en blanco de las mafias delictivas.