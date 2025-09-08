¿Por qué la Procuraduría solicitó levantar secreto de comunicaciones de periodistas?

La solicitud de la Procuraduría para levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz, de Latina Televisión, y César Prado, de DL-Reporteros, ha generado rechazo en diversos gremios de prensa. El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmerman, calificó la medida como un “abuso” y un acto de “persecución” contra los hombres de prensa.

“Lo que busca el Estado es saber con quiénes nos comunicamos los periodistas para hostigar a nuestras fuentes y afectar nuestro trabajo. Eso es persecución”, advirtió Salazar, quien recordó que este tipo de ataques contra el periodismo son cada vez más frecuentes en el país.

La investigación se originó en el testimonio de Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien aseguró que la fiscal Marita Barreto habría pedido a ambos periodistas difundir información negativa contra la fiscal suprema Delia Espinoza. Sin embargo, Girao reconoció que nunca fue testigo de un hecho irregular entre los reporteros.

PEDIDO SE MANTIENE EN CURSO

El caso también se suma a denuncias recientes como la de Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana, quien reveló un plan para atentar contra ella y su familia desde el Ministerio del Interior. Pese al rechazo de los periodistas y las aclaraciones del propio Girao, la solicitud de la Procuraduría para levantar el secreto de las comunicaciones se mantiene en curso.