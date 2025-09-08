Por amenazas de bandas criminales: Línea 'Nueva América' no trabajará durante dos días

Un nuevo hecho de violencia golpea al sector transporte. Alfredo Arturo Ramón Ramos, chofer de la empresa de transporte público Nueva América, fue asesinado en la avenida Central, cerca de Pista Nueva, en San Juan de Miraflores.

Tras el crimen, la compañía anunció la paralización de sus servicios durante dos días como medida de protesta y en señal de duelo. Según trascendió, el gerente de la empresa también viene recibiendo amenazas de diferentes bandas criminales, aunque aún no se ha determinado cuál estaría detrás del atentado contra Ramón Ramos.

De acuerdo con cifras oficiales, al menos 45 conductores han sido asesinados en lo que va del año, en medio de una creciente ola de violencia vinculada a mafias que operan en el transporte urbano.

PIDEN JUSTICIA

Colegas de la víctima expresaron su indignación por la falta de acciones concretas desde el Gobierno. “Estamos cansados de que maten a nuestros compañeros y no pase nada. Queremos medidas inmediatas”, señalaron.