Tráiler volcó en vía expresa Línea Amarilla y generó gran congestión vehicular

Un tráiler que transportaba botellas de aceite comestible se volcó esta tarde en la vía expresa Línea Amarilla, a la altura del puente Caquetá, bloqueando el tránsito en sentido hacia Lima. El accidente no dejó heridos de gravedad, aunque el conductor fue trasladado a una clínica con lesiones leves. La volcadura provocó un derrame que obligó al personal de la concesionaria Lima Expresa a esparcir arena para reducir el riesgo de nuevos siniestros.

El camión, perteneciente a la empresa Tacsa, quedó con la parte delantera destruida y su carga esparcida en la vía. Un segundo vehículo de la compañía acudió al lugar para rescatar la mercadería afectada, mientras brigadas de la concesionaria iniciaron las labores de limpieza. Sin embargo, el pesado tráiler aún no ha podido ser retirado, lo que generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

Agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo llegaron hasta el lugar para resguardar el tránsito y evitar mayores complicaciones. En paralelo, se espera la llegada de una grúa de alto tonelaje para remolcar la unidad accidentada y liberar la vía.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. Una mala maniobra no ha sido descartada, aunque el hecho aún es materia de peritajes. En tanto, los conductores que circulan por la zona fueron exhortados a tomar rutas alternas debido al cierre parcial de la vía.